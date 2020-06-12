Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор осудил передачу в "суд" в аннексированном Крыму нового дела против лидера крымских татар Мустафы Джемилева.

Как сообщает официальный сайт Постоянного представительства США при ОБСЕ, об этом Гилмор заявил во время онлайн-заседания Постоянного совета этой организации 11 июня.

Мустафа Джемилев

"Россия продолжает репрессии против этнических и религиозных меньшинств, в том числе крымских татар... На этой неделе российские власти передали в суд новое уголовное дело против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева для заочного процесса. Это еще одна попытка обвинить его и крымскотатарский народ в отместку за их оппозицию к оккупации", – сказал Гилмор.

При этом он отметил, что США приветствуют открытое Главным управлением Национальной полиции Украины в Крыму и Севастополе уголовное производство по факту рейдов российских силовиков, которые проходят на полуострове в отношении представителей религиозных общин.

"Когда-то людей, принимающих участие в этих рейдах, привлекут к ответственности", – добавил посол.

Напомним, 8 июня стало известно о передаче российским Следкомом уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева в "суд". После этого адвокат Джемилева Николай Полозов сообщил, что ни его, ни его подзащитного никто об этом не уведомил.

"Управление" Следкома России в Крыму 13 апреля предъявило Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса – "пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия" и "незаконное приобретение и хранение боеприпасов".

В Представительстве президента Украины в АРК назвали политическим преследованием российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.

Как писал OBOZREVATEL, МИД Украины призвал международное сообщество остановить репрессии России на оккупированных украинских территориях.

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