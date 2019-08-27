“США снова в изоляции”: неожиданные результаты саммита G7

Саммит “Большой семерки” (G7) не запомнится прорывными решениями или договоренностями.

Главными вопросами обсуждения стали: Россия и возможность возвращения страны в “Группу 7” (G7) без деоккупации захваченной территории Украины, ядерная программа Ирана и торговая война США с Китаем.

По всем этим (и многим другим) вопросам президент США Дональд Трамп разошелся во взглядах с лидерами других стран.

Контекст:

Лидеры G7 не приняли на саммите никаких взаимообязующих решений

Путина в клуб мировых лидеров решили пока не возвращать, но поведение Трампа спрогнозировать сложно

Европа пытается не стать заложником торговой войны США с Китаем

Макрон и Меркель попытались использовать саммит G7 для смягчения позиции Трампа к Ирану

Хорошая новость для Украины: есть решение провести “нормандскую встречу” в обновленном формате – с участием президента Владимира Зеленского

Саммит G7 во Франции Getty Images

Саммит Большой семерки во Франции закончился, как и предполагал OBOZREVATEL, без каких-либо сенсационных договоренностей.

Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, самим форматом – это неформальный клуб, поэтому подписания важных документов просто не предусмотрено.

Во-вторых, персональным составом участников встречи – не все из них уверены в своем политическом будущем, и состав G7 на следующем саммите в 2020 году будет уже другим.

Так, глава Еврокомиссии Дональд Туск и премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходят точно. Даже премьер Канады Джастин Трюдо и недавно избранный премьер Великобритании Борис Джонсон не могут дать гарантию, что в их странах за год не случится правительственного кризиса и им удастся удержаться в своих креслах. Ангела Меркель хоть и обещает доработать на посту канцлера Германии до 2021 года, но ее состояние здоровья все чаще внушает тревогу.

Уверенно чувствуют себя разве только премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп.

И, в-третьих, существующими разногласиями между ключевыми участниками саммита на многие вопросы международной повестки. Из-за этого по результатам встречи не стали принимать общее коммюнике, а ограничились коротким заявлением.

Россия раздора

Один из главных вопросов, который выносился на встречу G7 и стал самым скандальным – возвращать ли Россию в клуб мировых лидеров?

Накануне саммита решительно против идеи президента США выступили лидеры Британии, Германии, Канады, Евросоюза. И даже президент Франции скорректировал свою вначале соглашательскую позицию.

“ЗА” возвращение Путина выступали, согласно сообщений западных СМИ, только американский и итальянский лидеры, Трамп и Конте. Мотивация Трампа - "Россия должна присутствовать в зале G7 для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР”.

Остальные лидеры настаивали на том, что G7 — “это семья, клуб, сообщество либеральных демократий. По этой причине они не могут позволить Путину, который не отстаивает эти ценности, вернуться”.

Премьер-министр Японии – занял нейтралитет.

Так что на самом саммите российский вопрос рассорил мировых лидеров. “Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", – рассказал источник газеты Gardian в дипломатических кругах.

Но несмотря на такие острые дебаты и лоббизм важных политиков Россия продолжает оставаться изгоем. И даже в обещание Трампа все равно пригласить Путина на следующий саммит в США в 2020 году верится с трудом.

Ведь ровно через год он будет находится в избирательной кампании (выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года), а поэтому его позиция будет сильно корректироваться с учетом этого события. И вряд ли Трамп захочет подарить своим оппонентам такой прекрасный повод для критики как участие России в его кампании.

На этом фоне небольшой сенсацией прозвучали слова Туска о необходимости пригласить на следующий саммит не Россию, а Украину. Жаль только, что политического веса и поддержки у этих слов немного.

Положительным результатом саммита G7 для Украины можно считать не только блокировку России в Большой семерке, но также и анонс Меркель о проведении первой встречи в “Нормандском формате” по Украине уже в обновленном формате - впервые в ней примет участие президент Владимир Зеленский.

Разногласия по Ирану

Второй громкой темой саммита стал Иран, события вокруг которого угрожают масштабной эскалацией конфликта. Американская позиция по Ирану тоже противоречит европейской.

Как известно, президент США Дональд Трамп вышел из большого соглашения с Тегераном по его ядерной программе. Да еще и ввел американские санкции против тех компаний, кто решит продолжит сотрудничать с иранским режимом.

В ответ иранские власти объявили о намерении продолжить программу по созданию ядерного оружия. И даже пошли на захваты и обстрелы нефтяных танкеров в Ормузском заливе. Таким образом Тегеран посылал сигнал европейским странам - Франции, Германии и Великобритании надо делать больше усилий, чтобы заставить ядерную сделку работать.

Иранские катера Корреспондент

Поэтому Франция выполняет роль модератора урегулирования конфликта (что не нравится президенту США): чтобы Иран, с одной стороны, не получил ядерного оружия. Но и чтобы французские и немецкие компании смогли продолжить работать с Ираном, не навлекая гнев США.

Однако Трамп не идет на смягчение своей позиции по Ирану. Даже наоборот, пообещал увеличить свое военное присутствие в регионе для мониторинга деятельности Ирана (особенно попыток исламской страны экспортировать нефть вопреки санкциям США).

Поэтому неожиданное прибытие в Биарриц, где проходил саммит, министра иностранных дел Ирана Мохамеда Зарифа стало сенсацией встречи. Официальной причиной была названа встреча Зарифа, вне рамок саммита, с главой МИД Франции Ле Дрианом. Однако Зариф смог пересечься и с Макроном. Да и Трамп, как он признался потом, был в курсе визита. И через 5 часов Зариф покинул город. О каких либо “прорывах” по результатам этой встречи неизвестно.

“Бросить вызов Китаю”

Лидеры G7 озаботились также обсуждением торговой войны, которую глава США Дональд Трамп ведет против Пекина. Трамп позиционирует себя как единственного политического лидера, который способен “бросить вызов Китаю”. Такая позиция, по его мнению, поможет ему заручится поддержкой своего электората в борьбе за переизбрание в 2020 году.

Европейцы же не хотят втягивания в полномасштабную торговую войну между США и Китаем.

Итоги

Среди других мировых проблем, которые обсуждались – Ливия (как прекратить войну кланов в стране), Гонконг (предостерегли Китай в том, что нельзя нарушать статус города и применять насилие к протестантам), а также климат (пожары в Бразилии). Однако они стали, скорее, фоном для основных вопросов, упомянутых выше.

Лидеры на прошлых встречах time.com

Американская “The Wall Street Journal” вообще считает, что главный результат саммита - демонстрация напряженности между Дональдом Трампом и мировыми лидерами. Ведь американский президент действительно разошелся во взглядах с главами стран-участниц G7 почти по всем вопросам международной политики. "США остались в изоляции на саммите G7", приходит к выводу издание.

В целом, саммит Группы семи-2019 получился менее скандальным, чем прошлогодний. Но их общей чертой осталось то, что мировые лидеры по-прежнему не могут прийти к общему мнению по ключевым вопросам глобальной проблематики. А значит уровень турбулентности в международных вопросах не уменьшится, а то и увеличится.

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