США в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине.

Как сообщило в Facebook посольство США в Украине, об этом заявила в видеообращении временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

США призвали Россию немедленно вернуть Крым

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым – это Украина", – сказала она.

По словам Квин, депортация крымских татар в 1944 году повлекла немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей.

"Горе, которое потерпели эти люди и их семьи, невозможно измерить или оправдать. Эта травма и страдания только усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. США не признают и никогда не признают незаконную российскую аннексию Крыма", – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.

"И наша решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", – добавила Квин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине и в мире 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году по приказу Иосифа Сталина с полуострова в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.