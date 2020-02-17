США решили не назначать "второго Волкера" – экс-посол

Соединенные Штаты Америки вероятнее всего не будут назначать специального представителя по вопросам Донбасса.

Об этом заявил в интервью "Радио НВ" бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Насколько я знаю, Белый дом решил не искать замену (экс-спецпредставителю Вашингтона по Украине Курту Волкеру), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела – не по Украине, а по вопросам Донбасса", – сообщил дипломат.

Он отметил, что в настоящее время в вопросах Украины Государственный департамент представляют исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Напомним, по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину в конце января президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты будут активнее участвовать в урегулировании войны на Донбассе и назначат нового спецпредставителя по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса.

Ранее должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины занимал Курт Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку после обнародования стенограммы разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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