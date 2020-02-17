Главная Новости
17 февраля • обновлено в 16:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

США решили не назначать "второго Волкера" – экс-посол

Читать материал на украинском

Соединенные Штаты Америки вероятнее всего не будут назначать специального представителя по вопросам Донбасса.

Об этом заявил в интервью "Радио НВ" бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Насколько я знаю, Белый дом решил не искать замену (экс-спецпредставителю Вашингтона по Украине Курту Волкеру), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела – не по Украине, а по вопросам Донбасса", – сообщил дипломат.

США решили не назначать "второго Волкера" – экс-посол

Он отметил, что в настоящее время в вопросах Украины Государственный департамент представляют исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Напомним, по итогам визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину в конце января президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты будут активнее участвовать в урегулировании войны на Донбассе и назначат нового спецпредставителя по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса.

Ранее должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины занимал Курт Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку после обнародования стенограммы разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Место
США
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
17
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Что зра-да ? Опять ? Ну-ка дружно объявим штатам блокаду !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Haccaли на гиднюков(((
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
фил филька
фил филька
хлесткая пощечина ногой с разворота по майдановскому пятачку)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги