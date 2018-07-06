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США приветствовали начало работы закона о нацбезопасности Украины

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США приветствовали Закон Украины "О национальной безопасности", который был подписан президентом Петром Порошенко 5 июля.

"Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО с вооруженными силами Украины", - сказано в сообщении Госдепа США.

Также отмечается, что полная реализация данного закона, в том числе создание комитета Рады, который обеспечит функции контроля сектора безопасности и нового закона о СБУ, "еще больше укрепит западную интеграцию Украины".

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"Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность государства защищать свою территориальную целостность", - заявили в Госдепе.

Читайте на OBOZREVATEL, в чем заключается суть Закона Украины "О национальной безопасности".

Персона
Петр Порошенко
Место
США
Объект
Госдеп США
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