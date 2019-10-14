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14 октября • обновлено в 12:05
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США прислали в Украину мощный эсминец: что случилось

3.1т Читать материал на украинском

В Одесский морской порт вошел американский эсминец DDG78 Porter, который ранее прибыл в Черное море в рамках плановой операции.

Об этом сообщает "Думская". По данным издания, заход американского корабля приурочен к Дню защитника Украины.

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter

usni.org

Новости
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"Эсминец встречал катер Морской охраны "Балаклава" и катер ВМСУ типа Виллард. Впоследствии буксиры Balqis и Star в 13:15 пришвартовали эсминец на причале 1-К", – отмечает издание.

По предварительной информации, заход эсминца приурочен к Дню защитника Украины. Ранее пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США сообщала, что визит эсминца демонстрирует "приверженность свободе судоходства, а также поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море".

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черное море через Дарданеллы и Босфор в рамках плановой операции вошел ракетный эсминец США DDG78 Porter.

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Место
Украина Одесса
Тег
НАТО
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70rus xxx
70rus xxx
"США прислали в Украину мощный эсминец".По АлиЭкспресс?
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1
0
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Тем временем, у одесских и предместных шлюх начался оргпериод. )))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Что случилось? -- сортиры забились на хозяйском эсминце. Вислоухие гордо их почистят.
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