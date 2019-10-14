США прислали в Украину мощный эсминец: что случилось

В Одесский морской порт вошел американский эсминец DDG78 Porter, который ранее прибыл в Черное море в рамках плановой операции.

Об этом сообщает "Думская". По данным издания, заход американского корабля приурочен к Дню защитника Украины.

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter usni.org

"Эсминец встречал катер Морской охраны "Балаклава" и катер ВМСУ типа Виллард. Впоследствии буксиры Balqis и Star в 13:15 пришвартовали эсминец на причале 1-К", – отмечает издание.

По предварительной информации, заход эсминца приурочен к Дню защитника Украины. Ранее пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США сообщала, что визит эсминца демонстрирует "приверженность свободе судоходства, а также поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море".

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черное море через Дарданеллы и Босфор в рамках плановой операции вошел ракетный эсминец США DDG78 Porter.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!