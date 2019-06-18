США прислали поверенного в Украину

Посол Уильям Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине.
Как сообщает посольство Штатов, ему уже передают дела в диппредставительстве.
"Посольство США в Киеве радо приветствовать посла Уильяма Тейлора в Украине в качестве временного поверенного в делах. Он будет руководить нашей командой в этот период исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.
Уильям Тейлор
Новое время
Тейлор был шестым послом США в Украине с 29 мая 2006-го года по 23 мая 2009-го.
На время его работы (при третьем президенте Викторе Ющенко) пришелся период стремительного развития американо-украинских отношений, а США поддерживали предоставление Украине плана по членству в НАТО.
Подписанный в конце 2008 года документ о стратегическом партнерстве Украины и США до сих пор остается основой отношений двох стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине. Она закончила свою работу 20 мая.
Ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Юрием Луценко. Он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель генерального прокурора).
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