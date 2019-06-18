США прислали поверенного в Украину

США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине. Она закончила свою работу 20 мая.

Ранее Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Юрием Луценко. Он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель генерального прокурора).