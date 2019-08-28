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США предложили России отдать Крым за место в G8

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Россия должна вернуть оккупированный Крым Украине для возобновления сотрудничества в "Большой семерке".

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это отыгрывается обратно. Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", — сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время.

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Курт Волкер

Курт Волкер

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Российской Федерации Владимира Путина не пригласили на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ой дурак)))))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы! смерть росийским окупантам!
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Serov Oleg
Serov Oleg
ахахаха......
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