США предложили России отдать Крым за место в G8

Россия должна вернуть оккупированный Крым Украине для возобновления сотрудничества в "Большой семерке".

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это отыгрывается обратно. Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества", — сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что это не произойдет в ближайшее время.

Курт Волкер скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Российской Федерации Владимира Путина не пригласили на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

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