США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса

России нужно дать возможность легко отступить с Донбасса, тогда боевые действия в Украине прекратятся.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ТСН. Он добавил, что Россия не заинтересована удерживать Донбасс.

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"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы удерживать Донбасс. Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе", – заявил Волкер.

"Это — причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы — все готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер пояснил важные моменты для Украины касательно выборов на Донбассе.

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