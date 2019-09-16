США пообещали помочь Путину уйти с Донбасса

России нужно дать возможность легко отступить с Донбасса, тогда боевые действия в Украине прекратятся.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ТСН. Он добавил, что Россия не заинтересована удерживать Донбасс.
"Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы удерживать Донбасс. Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе", – заявил Волкер.
"Это — причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы — все готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории", – добавил он.
Путин хочет уйти с Донбасса
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер пояснил важные моменты для Украины касательно выборов на Донбассе.
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