После того, как в украинских медиа появились сообщения о негласных сигналах из госдепартамента – американские дипломаты объясняли украинским коллегам, к каким катастрофическим последствиям может привести вмешательство офиса Владимира Зеленского в предвыборную кампанию в США – американцы перешли к открытым сигналам, достаточно редкому инструменту в двусторонних отношениях

Первый такой явный сигнал – коллективное письмо бывших американских послов в Украине. Подписали все, кто только мог – за исключением второго посла Вильяма Миллера и восьмого посла Джеффри Пайетта, работающего сейчас главой американского дипломатического представительства в Греции, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Не нужно утешать себя иллюзиями, что это – письмо отставников, которые просто хотят напомнить о себе. Американские послы, даже и в отставке – люди системы. И это очень разные люди, с различными связями в американских политических кругах. Кого-то назначали президенты-республиканцы, кого-то – демократы. Для кого-то пост посла в Украине был венцом дипломатической карьеры, а для кого-то – одним из этапов. И влияние такого человека – ну, например, Джона Тефта, который до посольства в Киеве руководил диппредставительствами в Литве и Грузии, а из украинской столицы отправился в Москву – не определяется пребыванием в Украине.

Поставить свои подписи под совместным заявлением столь разных людей могло заставить только одно – ясное понимание угрозы для американско-украинских отношений, угрозы для самой Украины и американских интересов в регионе. И ясное понимание настроений в американском истеблишменте. Не настроений в какой-то отдельной его группе, а настроений вообще. И то, что самому президенту Дональду Трампу или кому-то из его родственников может и понравиться история с разговорами Порошенко и Байдена, ничего не меняет. В США все определяет именно система, а не чья-то семья или чья-то прихоть. Даже если это прихоть главы государства и даже если это его семья. И когда опытные дипломаты утверждают, что их "поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран" - то это не их личное мнение.

Это позиция государства.

Осталось только понять, способен ли офис Владимира Зеленского улавливать сигналы из Вашингтона хотя бы тогда, когда эти сигналы передаются открытым текстом, уже без всяких иносказаний и кулуарных звонков. Если понимания не будет, в наших отношениях с США возникнут серьезные проблемы, решать которые придется уже преемнику Владимира Зеленского.