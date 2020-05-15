США передали бойцам на Донбассе военной помощи на $25 млн: фото

Политика 14:46, 15.05.2020 Обновлено: 14:51, 15.05.2020

США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщило посольство США в Украине, на этой неделе Отдел военного сотрудничества получил помощь в области безопасности общей стоимостью более $25 млн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

США передали Украине военную помощь

Груз состоит из устройств ночного видения, тепловизоров, раций и медицинского оборудования.

"США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", – подчеркивается в сообщении.

Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine
Facebook\US Embassy Kyiv Ukraine

Как писал OBOZREVATEL, Администрацию президента США Дональда Трампа обязали предоставить электронную переписку о военной помощи Украине.

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