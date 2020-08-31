США обвинили Деркача в сотрудничестве со шпионским ведомством России – СМИ

Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили украинского парламентария Андрея Деркача в связях с российским шпионским ведомством.

Об этом говорится в статье издания Politico "Лоббисты избавляются украинского законодателя, связанного с Россией". В ней говорится о том, что Деркач, который, как отмечает американский источник, был обвинен в помощи Кремлю вмешаться до выборов 2020 в США, без лишней огласки "разошелся" со своей лоббистской командой в Вашингтоне.

Журналисты отметили, что один из бывших лоббистов Деркача сейчас активно сотрудничает с американскими правоохранительными органами. Они напомнили, что в апреле 2020 Деркач и в дальнейшем использовал бывшего украинского парламентария Андрея Артеменко и еще одного человека по имени Набиль Бадер как своих представителей в Вашингтоне. Деркач также помог адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в расследовании, как указывает издание, неподтвержденных обвинений против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Politico также сообщило, что четырьмя месяцами спустя, как Деркач нанял услуги своих лоббистов, офис директора Национального бюро разведки США обнародовал заявление, в котором действия украинского парламентария определялись, как такие, которые были частью усилий российского правительства с целью нанести вред кандидатуре Байдена на президентских выборах в США. Между тем Андрей Артеменко подтвердил изданию, что уже не оказывает лоббистских услуг для Деркача.

"Мы прекратили отношения с господином Деркачем 31 июля 2020 согласно условиям нашего соглашения", – отметил Артеменко. Он также добавил, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами США и не будет делать никаких дальнейших заявлений на эту тему.

Американское издание отмечает, что Деркач, в свою очередь, не предоставил ни одного ответа на просьбу издания о комментарии по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля известный пророссийскими взглядами народный депутат Андрей Деркач вышел на пресс-конференцию с очередной "порцией" пленок, на которых, в частности, зафиксированы, как он заверил, переговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых собеседники в дружеской манере обсуждают "минские договоренности".

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