США назвали Деркача агентом РФ и предупредили о последствиях санкций
Введенные США санкции против нардепа Андрея Деркача могут распространяться также и на тех, кто ведет с ним бизнес.
Об этом в понедельник, 5 октября, предупредили в пресс-службе посольства США в Украине. Представитель посольства Дэниэл Лангенкемп подчеркнул, что введенные против Деркача за попытки влиять на выборы в США санкции распространяются на все юридические лица и все имущество, которым он владеет.
"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", – сказал Лангенкемп.
В посольстве также подчеркнули, что если кто-то часто ведет бизнес с кем-то, к кому применены санкции, то этим людям следует беспокоиться.
"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", – сказал дипломат.
Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" – тоже "да".
"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц", – отметил Лангенкемп, подчеркнув, что США будут продолжать использовать все инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.
Напомним, министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины (внефракционного) Андрея Деркача и трех россиян.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.