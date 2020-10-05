США назвали Деркача агентом РФ и предупредили о последствиях санкций

Введенные США санкции против нардепа Андрея Деркача могут распространяться также и на тех, кто ведет с ним бизнес.

Об этом в понедельник, 5 октября, предупредили в пресс-службе посольства США в Украине. Представитель посольства Дэниэл Лангенкемп подчеркнул, что введенные против Деркача за попытки влиять на выборы в США санкции распространяются на все юридические лица и все имущество, которым он владеет.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", – сказал Лангенкемп.

В посольстве также подчеркнули, что если кто-то часто ведет бизнес с кем-то, к кому применены санкции, то этим людям следует беспокоиться.

"Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций", – сказал дипломат.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" – тоже "да".

"Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесены в Список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц", – отметил Лангенкемп, подчеркнув, что США будут продолжать использовать все инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Деркача или других подсанкционных лиц.

Напомним, министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины (внефракционного) Андрея Деркача и трех россиян.

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