США нацелились на Россию и Крым: проведена воздушная операция

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter. Воздушное судно с бортовым номером 168438 в районе Севастополя приближалось к берегу на 35 километров.

Кроме того, в этом же районе в воскресенье, 28 октября, совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ получили "грозу" для российских беспилотников.