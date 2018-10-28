США нацелились на Россию и Крым: проведена воздушная операция

Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль Крыма и Краснодарского края.
Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter. Воздушное судно с бортовым номером 168438 в районе Севастополя приближалось к берегу на 35 километров.
Кроме того, в этом же районе в воскресенье, 28 октября, совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья.
17:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 28, 2018
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (LA-438) , с бортовым номером 168438, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺 #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ получили "грозу" для российских беспилотников.