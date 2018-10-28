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США нацелились на Россию и Крым: проведена воздушная операция

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Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter. Воздушное судно с бортовым номером 168438 в районе Севастополя приближалось к берегу на 35 километров.

Кроме того, в этом же районе в воскресенье, 28 октября, совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ получили "грозу" для российских беспилотников.

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Файбер Моня
Файбер Моня
пиндосы не решились близко подлетать к Севастополю, потому что знают о неотвратимых последствиях.. ))
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