США нанесли новый удар по России: Москва бурно отреагировала

Расширение санкций США против России из-за агрессии против Украины нацелено на то, чтобы свернуть "национально ориентированный курс" российского руководства.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет RT.

"Ничего нового в действиях США нет. Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Всё это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свёрнут", - отметил он.

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По словам Новикова, России следует укреплять экономику, чтобы противостоять санкциям.

"Чтобы обезопасить страну от негативных сценариев, относящихся к внутреннему вмешательству извне, нужно решать задачи, связанные с укреплением экономического потенциала страны, развитием промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Только в этих условиях мы можем рассчитывать на то, что Россия сможет противостоять санкционному и любому другому давлению", - подытожил депутат.

Напомним, США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.

В список физических лиц попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

"Технопромэкспорт" - структура "Ростеха", попавшая в скандал с поставкой в Крым турбин Siemens вопреки санкциям ЕС.

В "Ростехе" позицию Вашингтона назвали "реконструктивной", пишет Gazeta.ru.

"Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог", - заявили в компании.

В свою очередь попавший под санкции губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников передал в ответ "привет от севастопольцев" президенту США Дональду Трампу.

"Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу", - написал он на своей странице в Instagram.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя новые санкции США в отношении России, заявил, что "американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям".

"Уже, честно говоря, все равно, кто включен в так называемый санкционный список США сегодня, а кто будет включен завтра. Русофобская политика США — это своего рода батарейки энерджайзер, которые, согласно рекламе, будут работать бесконечно. Причины и следствия уже не имеют никакого значения", — написал он в своем Facebook.

"Ответ может быть только один – строительство во всех смыслах сильной и самодостаточной России, чем мы уже занимаемся 15 лет", - добавил Клинцевич.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская сторона оставляет за собой право на ответ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", — говорится в комментарии департамента и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что Вашингтон якобы пытается "запугать" Москву.

"В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов", - говорится в сообщении.

МИД РФ подчеркнул, что санкции "обернутся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса".

Как писал "Обозреватель", Министерство финансов США внесло в санкционный "список Магнитского" пятерых граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.