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15 февраля • обновлено в 21:38
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"США могли бы повлиять": Зеленский в Мюнхене сделал резкое заявление о Крыме

2.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится то, что в международной повестке не обсуждается вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом он сказал в рамках дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, передает "Интерфакс". Он высказал мнение, что на эту ситуацию могли бы повлиять США.

"Что мне не нравится – это вопрос Крыма, которого нет. Честно, мы же очень откровенные сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается сегодня, совсем, то есть, нужно вносить и серьезно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди украинцы. Нужна новая площадка?", – поинтересовался Зеленский.

"США могли бы повлиять": Зеленский в Мюнхене сделал резкое заявление о Крыме

"Мне кажется, что здесь могли бы сильнее повлиять США", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборах и президентстве. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Аннексия Крыма Мюнхенская конференция
Персона
Владимир Зеленский
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые свиньи, а вас, смотрю, все политики или со справками психиатра, или по факту необучаемые!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Дуремар, йопта))!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если помощь ждёт из Вашингтона, зачем едет в Мюнхен? Нет, я понимаю, что Зеленский не дипломат, но не до такой же степени, ей-Богу. Не знаешь, что говорить - промолчи.
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