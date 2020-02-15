"США могли бы повлиять": Зеленский в Мюнхене сделал резкое заявление о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится то, что в международной повестке не обсуждается вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом он сказал в рамках дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля, передает "Интерфакс". Он высказал мнение, что на эту ситуацию могли бы повлиять США.

"Что мне не нравится – это вопрос Крыма, которого нет. Честно, мы же очень откровенные сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается сегодня, совсем, то есть, нужно вносить и серьезно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди украинцы. Нужна новая площадка?", – поинтересовался Зеленский.

"Мне кажется, что здесь могли бы сильнее повлиять США", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне на Донбассе, выборах и президентстве. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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