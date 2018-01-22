США и Россия решили сделать шаг по Донбассу: появились подробности

На этой неделе специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Киев и прифронтовую территорию на востоке Украины.

Об этом передает "Голос Америки".

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на Донбасс, а уже 25 января проведет встречи с украинским руководством в Киеве.

В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины и перспективы появления там миротворческой миссии.

Ранее Волкер назвал "шагом назад" последнюю встречу с помощником Путина, которая состоялась 13 ноября в Белграде.

Как писал "Обозреватель", глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что встреча Волкера и Суркова состоится в ближайшее время.