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США и Россия решили сделать шаг по Донбассу: появились подробности

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На этой неделе специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Киев и прифронтовую территорию на востоке Украины.

Об этом передает "Голос Америки".

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на Донбасс, а уже 25 января проведет встречи с украинским руководством в Киеве.

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В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта на востоке Украины и перспективы появления там миротворческой миссии.

Ранее Волкер назвал "шагом назад" последнюю встречу с помощником Путина, которая состоялась 13 ноября в Белграде.

Как писал "Обозреватель", глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что встреча Волкера и Суркова состоится в ближайшее время.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персоны
Владислав СурковКурт Волкер
Место
США
Объекты
Госдеп СШАНовости Донбасса
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