"Срывает резьбу": Гриценко пожаловался на дискредитацию конкурентами

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в Киевской, Черниговской и, возможно, в других областях распространяется газета с ложной информацией о нем.

Об этом политик написал в Facebook. По его словам, до этого всю "эту грязь более года распространял штаб одного из кандидатов, и потратил на это десятки миллионов".

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Почему мой "низкий рейтинг" срывает у них резьбу? ...Теперь к грязной кампании присоединился еще один фигурант, на которого я дал официальные показания лет на 12-15 тюрьмы – Наливайченко. Тираж более 200 тысяч, оплата из избирательного фонда Наливайченко" , – пишет Гриценко.

С Черниговщины политику сообщили, что за раздачу 60 тыс. газет дают 75 тыс. грн наличными. "За несколько дней до голосования, вот ведь мерзавцы! И все равно #ЧестныхБольше", – подытожил Гриценко.

Facebook Анатолия Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко рассказал, как Украине отказаться от иностранного газа и снизить тарифы.

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