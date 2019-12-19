"Срыва не было!" В Украине прояснили итоги переговоров в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 18 декабря, происходил нормальный переговорный процесс, и не было никаких попыток "сорвать" его со стороны представителей ОРДЛО.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников на пресс-брифинге по итогам встречи. Он состоялся 19 декабря в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, хоть стороны и не договорились по обмену пленными, нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.

Алексей Резников прояснил итоги переговоров в Минске

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано или не произошло, сегодня нет таких оснований", – сказал Резников.

Помимо этого, он добавил, что участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе продолжат работу в формате видеоконференций, чтобы до Нового года завершить переговоры касательно ключевых вопросов.

"Сегодня удалось продолжить диалог и, главное, договориться, что будут предприняты все необходимые действия, чтобы в этом году получить положительный результат. Поэтому подчеркиваю: договорились о том, что незавершенная работа Трехсторонней контактной группы в 2019 году будет продолжена за счет других средств связи", – отметил Резников.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская подчеркнула, что украинская сторона готова к продолжению переговоров в режиме видеоконференции в ближайшее время, но дата зависит от ряда факторов.

"Есть большое желание выполнить договоренности, достигнутые в рамках "нормандского" саммита. Во-вторых, у нас есть определенные обязательства перед теми, кто остается в плену", – сказала она.

При этом Лутковская подтвердила слова своего коллеги, заявив, что срыва переговоров не было. Она подчеркнула, что возникли только "технические нюансы".

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться по обмену пленными. Близкие к переговорному процессу источники рассказали, что главной причиной срыва переговоров стала несогласованность формата обмена.

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