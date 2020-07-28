Срыв перемирия террористами на Донбассе: в Раде рассказали о реакции Украины

Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.

Поэтому все факты о нарушениях со стороны российских оккупантов собираются в "копилку" действий, направленных на то, чтобы сделать невозможным режим тишины. Как сообщает "Громадське радіо", об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (партия "Слуга народа").

По его словам, отслеживание провокаций боевиков и систематизация информации о них необходимы, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем.

Также парламентарий отметил, что надежда о том, что очередное перемирие на Донбассе будет иным, чем предыдущие, базируется на том, что для этих договоренностей были приложены "значительные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов "нормандской четверки".

"Это происходило путем нескольких этапов переговоров, поэтому надежда все же на то, что это перемирие будет устойчивым, есть. То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно заметил руководитель Операции Объединенных сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", – заверил Костин.

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