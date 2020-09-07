Зеленский сказал, когда могут состоятся переговоры с Путиным по Донбассу

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча советников глав стран "нормандской четверки" прояснит дату новых переговоров по Донбассу между лидерами Украины, РФ, Германии и Франции.

Как сказано на сайте Офиса президента, ситуацию на востоке Украины Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Беседа состоялась 7 сентября.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", – сказал президент.

Он также выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. В результате обстрела ранения получил еще один воин Вооруженных сил.

Зеленский также выразил благодарность Вильнюсу и лично президенту Литвы за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, стороны обсудили меры, принимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения.

А 7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ под Горловкой Донецкой области.

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