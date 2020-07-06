Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.

Россия по сути выдвинула ультиматум – 6 июля Украина обязана представить план внесения изменения в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить соответствующий план до 6 июля на Трехстороннюю контактную группу.

А если нет – то будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля.

4 июля президент Владимир Зеленский вполне достойно заявил, что независимой Украине никто не может указывать, явно имея в виду российское требование. Разумеется, на эти изменения Украина пойти не может. И Путин прекрасно это понимает, но хочет показать, что не РФ нарушает свои обязательства по выводу войск, а Украина нарушает обязательства, которые выдвинула Москва. Чисто дипломатическая игра в пустые слова. Нужна ли для них Трехстороння группа? Можно просто сидеть себе в Зуме и обмениваться пресс-релизами без этих условностей.

Сегодня можно констатировать – попытка президента Зеленского установить мир на Донбассе и в Крыму завершилась неудачей. Путин более года имитировал готовность на переговоры, но как только Украина предложила любые компромиссы ради одного – выхода украинских сил на государственную границу с Россией, Путин выдвинул заведомо невыполнимые условия.

Как я не раз писал, нынешний формат Минских соглашений ни к какому дипломатическому решению привести не может. После закрепления в Конституции РФ неограниченного срока полномочий Путина, надеяться на уступки на Донбассе и в Крыму было очень наивно. Нет таких случаев в истории, чтобы сильный агрессор сдавался и уходил под воздействием уговоров жертвы агрессии.

Что хочет Путин? Путин назначил на пост переговорщика по Украине Дмитрия Козака именно для реализации того самого плана, который Козак реализовал в Приднестровье. Это план фактической интеграции жителей и экономики в юридическое пространство РФ без политического признания региона частью РФ. В надежде, что ситуация через лет 20 поменяется и новое более слабое руководство Украины, также как это произошло в Молдове, признает оккупацию.

Да, Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе.

Россия уже идет по этому пути – раздача российских паспортов в "ЛДНР" идет весьма широко, прежде всего тем, кто поступил на службу в оккупационные войска.

Путину необходимо дешевое пушечное мясо и время. Приднестровье объявило о своей "независимости" от Молдовы спустя 14 лет "переговоров". Молдова проиграла, и не получила ни мир ни стабильность, на которые рассчитывала. Проигравший получает и поражение и позор. Поэтому в случае с Украиной имитации мирного процесса Кремлем будет основной стратегией, одновременно с ударами по внутренней политике Украины. Путин не считает Донбасс российской территорией. Путин считает Украину российской территорией.

Мы потеряли еще целый год, когда Верховный Главнокомандующий вместо усиления армии пытался посмотреть в глаза – и ничего по этим глазам не понял. Красивые обещания главы Офиса президента Андрея Ермака так и остались словами, проект уговорить Путина не взлетел, как это и предсказывали с самого начала. Однако из полученного опыта надо извлечь правильные уроки.

Надо принимать стратегию сопротивления - никакой другой стратегии завершить войну нет и быть не может. Прекратить стрелять - значит сдать Донбасс и Крым. Для победы надо стрелять так, чтобы выбивать в рамках установленных ограничений то, в чем у Путина самая острая нехватка - людской ресурс. Нужна доктрина такой современной ассиметричной войны, необходимы реформы в армии для такой войны 21-го века, и надо вести народ по долгому и тяжелому пути борьбы за свою свободу. История доверила нашему поколению такую честь...