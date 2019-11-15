"Срок истекает!" Путин пригрозил Украине из-за Донбасса

Принятие закона "Об особом статусе Донбасса" является ключевым вопросом, который будет обсуждаться мировыми лидерами на встрече в "нормандском формате".

Если он не будет принят, сторонам не будет о чем говорить на встрече. Об этом заявил президент России Владимир Путин 14 ноября, на пресс-конференции в Бразилии по итогам саммита БРИКС. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Это асолютно ключевой вопрос. Мы слышим, что может быть принят другой закон "Об особом статусе Донбасса". Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно войдет в тупик. И еще очень важное обстоятельство: 31 декабря заканчивается срок действия этого закона "Об особом статусе Донбасса". И если он не будет продлен..." – сказал Путин.

Он также заявил, что когда-то европейские партнеры прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным.

"В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: "Да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Что? Это вообще ключевой вопрос", – подытожил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заявил о "полном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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