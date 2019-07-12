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"Срочно вернуть!" Зеленский принял решение по осужденному в Италии нацгвардейцу

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться возвращением осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Укринформ

Виталий Маркив

Виталий Маркив

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

  • В Киеве под посольством Италии устроили акцию протеста с требованием освободить Маркива.

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Читайте все новости по теме "Арест Маркива в Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Арест Маркива в Италии
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ГПУ Министерство иностранных дел Украины
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Да, он сукин сын и убийца! Но это наш сукин сын!"-сказал Зеленский! И тихо добавил: " Страна у нас такая"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гражданин Италии совершил преступление против другого гражданина Италии, осужден итальянским судом... С какой радости он должен сидеть на Украине?
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Крым Андрей, да какая разница,что он делал на Донбассе?А,так это италийськи найманци там воюют с Донбассом,и не только италийськи.Пошел убивать,повезло тюряга,нет,отдельный деревянный макинтошь,и на два метра.
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0
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Макаронники і жабоїди - 'традиційно промосковська шваль Європи'.
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2
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Галич Станіслав, а чож с протянутой рукой к ним стоите в таком случае?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Галич Станіслав, а ты их \\\опомой
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