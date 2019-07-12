"Срочно вернуть!" Зеленский принял решение по осужденному в Италии нацгвардейцу

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться возвращением осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К тому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский Укринформ

Виталий Маркив Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

В Киеве под посольством Италии устроили акцию протеста с требованием освободить Маркива.

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