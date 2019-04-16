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"Сразу после инаугурации": Саакашвили записал видеообращение к Зеленскому

5.5тЧитать материал на украинском

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил уверенность, что именно он станет следующим главой государства.

Соответствующий ролик появился в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Бывший президент Грузии рекомендовал Зеленскому не повторять фатальных ошибок предшественников и сразу после инаугурации полностью "распрощаться с нынешней властью".

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот из видео

Саакашвили заверил, что ему небезразлична судьба Украины, и в связи с этим посчитал нужным дать Зеленскому несколько советов.

"Вы сами сказали, Владимир Александрович, что в Грузии нам удалось победить коррупцию и повернуть вектор развития нашей страны... Мы это сделали, приложив много усилий, и в первую очередь полностью поменяв правоохранительную систему", – отметил он.

Саакашвили также посоветовал Зеленскому в случае победы на выборах уволить генпрокурора, назначив на его место пользующегося доверием народа "цербера демократии".

Зеленский и Саакашвили

Зеленский и Саакашвили

total.kz

Кандидата в президенты он призвал действовать быстро, чтобы "его не убрали".

"Народ ждет увидеть вас как сильного, волевого политика, не марионетку кого-то, не человека без опыта и знаний. Если так не получится, Грузия разочаруется быстрее, чем в Ющенко", – резюмировал Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили заявил, что победа Зеленского на выборах даст шанс Украине побороть "коррумпированные элиты".

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Советы дает политик, которого изгнали из родной страны.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Михо! Михо Украина с тобой! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Где он увидел "сильного и волевого политика"? Это Зеля что ли "сильный и волевой политик"? Да он из-под стула не вылезает.
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