"Сражаться или присоединиться!" Портников оценил перспективы Украины в борьбе с Россией

Украинцам предстоит либо сражаться, либо согласиться на присоединение к России. Другого выбора просто нет.

Так оценил сегодняшнее наступление российских формирований на Донбассе журналист Виталий Портников. В своей статье на Espreso.tv он написал, что таким образом Кремль пытается продолжить давить на президента Украины Владимира Зеленского, проверяя его на стойкость.

Портников оценил перспективы Украины в борьбе с Россией

"У украинцев нет никакого исторического выбора, кроме как давать этот отпор или согласиться на присоединение своей страны к России. Даже и не рассчитывайте на что-то еще... Обострение, которое мы сегодня наблюдаем на российско-украинском фронте – продолжение давления Кремля на украинского президента Владимира Зеленского. Точно также, как сам Зеленский и его окружение “проверяют” на устойчивость украинское общество, выдвигают самые противоречивые инициативы, которые, по мнению украинского президента должны “умиротворить” Путина, Путин проверяет на устойчивость самого Зеленского. И если политические “сигналы” не доходят, переходят к силовым", – подчеркнул журналист.

По мнению Портникова, Россия хочет только восстановления контроля над территориями, которые она считает утраченными, а мир ей не нужен.

"Поэтому она будет атаковать, а не договариваться. Атаковать, пока ее не остановят – с помощью собственной армии или западного давления. Но договариваться с людьми, которые не воспринимаются в Москве в качестве полноценных партнеров, а воспринимаются в качестве руководителей мятежных провинций, никто не собирается. Разве что на время – чтобы им не пришло в голову готовиться к российскому нападению", – написал автор.

Журналист подчеркнул, что никаких других целей у участников переговоров с российской стороны нет, они только тянут время, чтобы дать возможность армии и флоту подготовиться, а "мятежникам" не дать возможность укреплять собственную армию и мобилизовать общество для отпора агрессору.

"Если Зеленский и его сторонники этого еще не поняли, то очень скоро поймут. Вопрос только в том, какую территорию к этому моменту будет контролировать Киев и в какое количество убитых, раненых и покинувших свои дома нам это понимание обойдется", – резюмировал Портников.

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