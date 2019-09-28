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28 сентября • обновлено в 18:52
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Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

61.7т Читать материал на украинском

Из-за скандала с Дональдом Трампом зарубежные СМИ сравнили президента Украины Владимира Зеленского с Моникой Левински, ключевой фигурой в импичменте 42-го главы США Билла Клинтона.

Так, авторитетное издание Daily Mail заявило, что украинский президент получил прозвище "Моника Зеленски".

Об этом пишут и пользователи соцсетей. В материале указывается, что они сравнили скандал, с которым столкнулся нынешний президент США, и скандал Билла Клинтона – Моники Левински в 1998 году.

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"Он [Зеленский] должен был носить синий костюм", – написал в Twitter один из пользователей, ссылаясь на известное голубое платье Левински.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

24 канал

Напомним, бывшая стажерка Белого дома Моника Левински завела роман с Клинтоном, когда проходила службу в Пентагоне. Некоторые их встречи происходили даже в Овальном кабинете – главном офисе американского президента.

Показания, данные Клинтоном под присягой относительно характера его знакомства с Моникой, стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента.

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Daily Mail

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Билл Клинтон
Место
Украина
Теги
политика скандалы СМИ
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Комментарии
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Почему Обосс не объясняет жЫвотным, что Чмоника и минет- слова синонимы!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Tapasenko 0leg, це тільки профі у цьому, такі як ти, обізнані... З чим тебе і вітаю.
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Смеялись над КНДР,а Ким достойно провел встречу с Трампом.Трамп его зауважал.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хотя сравнили прикольно)))кто придумал хороший юмор думаю Зеленский как артист комедийного жанра поймет)))))
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