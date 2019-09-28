Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Из-за скандала с Дональдом Трампом зарубежные СМИ сравнили президента Украины Владимира Зеленского с Моникой Левински, ключевой фигурой в импичменте 42-го главы США Билла Клинтона.
Так, авторитетное издание Daily Mail заявило, что украинский президент получил прозвище "Моника Зеленски".
Об этом пишут и пользователи соцсетей. В материале указывается, что они сравнили скандал, с которым столкнулся нынешний президент США, и скандал Билла Клинтона – Моники Левински в 1998 году.
"Он [Зеленский] должен был носить синий костюм", – написал в Twitter один из пользователей, ссылаясь на известное голубое платье Левински.
Зеленский и Трамп
24 канал
Напомним, бывшая стажерка Белого дома Моника Левински завела роман с Клинтоном, когда проходила службу в Пентагоне. Некоторые их встречи происходили даже в Овальном кабинете – главном офисе американского президента.
Показания, данные Клинтоном под присягой относительно характера его знакомства с Моникой, стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента.
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый Дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
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