Сравнили с роковой женщиной: Зеленский получил прозвище после скандала с Трампом

Из-за скандала с Дональдом Трампом зарубежные СМИ сравнили президента Украины Владимира Зеленского с Моникой Левински, ключевой фигурой в импичменте 42-го главы США Билла Клинтона.

Так, авторитетное издание Daily Mail заявило, что украинский президент получил прозвище "Моника Зеленски".

Об этом пишут и пользователи соцсетей. В материале указывается, что они сравнили скандал, с которым столкнулся нынешний президент США, и скандал Билла Клинтона – Моники Левински в 1998 году.

"Он [Зеленский] должен был носить синий костюм", – написал в Twitter один из пользователей, ссылаясь на известное голубое платье Левински.

Зеленский и Трамп 24 канал

Напомним, бывшая стажерка Белого дома Моника Левински завела роман с Клинтоном, когда проходила службу в Пентагоне. Некоторые их встречи происходили даже в Овальном кабинете – главном офисе американского президента.

Показания, данные Клинтоном под присягой относительно характера его знакомства с Моникой, стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL:

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