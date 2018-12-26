''Сработало как маркер готовности'': у Порошенко рассказали плюсы военного положения  

Военное положение в Украине, которое закончилось 26 декабря, остановило продолжение агрессии со стороны России, а также мобилизовало западных партнеров страны.

Такое заявление сделала представительница Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она позитивно оценила данное решение власти.

Первый вице-спикер отметила, что в парламенте поддержала введение военного положения. "Считаю это единственно правильным голосованием", — написала Геращенко, добавив, что армия, "которая пользуется наибольшим доверием общества, целиком и полностью поддержала это решение Верховного главнокомандующего".

По ее словам, военные, с которыми она общалась, были единогласны в понимании необходимости военного положения.

Ирина Геращенко facebook.com/iryna.gerashchenko

"Военное положение остановило продолжение возможных провокаций РФ на суше и море. В десяти регионах был отработан механизм координации военных и руководства гражданских администраций в случае эскалации", — подчеркнула она.

Геращенко отметила, что уверенна в скором утверждении азовского пакета санкций против России, а также указала на важность того, что тема освобождения моряков ВМС Украины остается в центре внимания мира.

"Мир должен способствовать освобождению военнопленных. Ни о каком обмене, как сейчас пытается поставить вопрос Кремль, речи идти не может. Это военнопленные. Касательно обмена, то мы готовы отдать всех осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля", — написала она.

"Примечательно, что наши западные партнеры целиком и полностью осознавали уровень угроз безопасности. И у них не возникало странных вопросов, как в "украинских" политиков. Европарламент поддержал введение военного положения в своей резолюции. Дебаты там прошли достойно, в отличие от украинского парламентского балагана", — добавила она.

Ключевым моментом Геращенко назвала то, что военное положение мобилизовало самих военных, "сработало как соответствующий маркер готовности дать отпор". В результате в Украине были проведены важные обучения, армия получила новое оружие и технику.

"Пограничники ввели запрет на въезд в Украину мужчин с российским гражданством. Примечательно, что за этот месяц упал уровень преступности и провокаций. Совпадение?" — подытожила она.

Президент Петр Порошенко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL,

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.

После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.