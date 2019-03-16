Протесты Нацкорпуса: эксперт оценил вероятность третьего Майдана

Чем больше протестов, связанных с радикализмом, будет в Украине до выборов, тем меньше вероятность революции после избрания президента. Таким образом происходит своеобразное "спускания пара" у населения.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Он объяснил, что после выборов радикально настроенные группы, которые будут недовольны результатами голосования, останутся без поддержки.

"Каждый такой протест является спуском определенного недовольства населения. Такое накопление приводит к уменьшению потенциальных возможностей. Но есть еще объективные основания для революции, например, значительная поддержка населения того или иного кандидата или радикальное недовольство других. Но у нас даже этого нет, поэтому думаю, что никаких оснований для революции после выборов не будет", – сказал он.

До конца марта будет происходить напряжение в обществе, объясняет Петренко. Он связывает это с тем, что каждый, кто занял свою определенную электоральную нишу, не согласен с людьми, которые заняли другую позицию.

Нацкорпус в Черкассах, 9 марта ТСН

"Такая схема происходила и в мирное время. Но одно дело, когда экстремизм в Украине равен нулю, а другое дело, когда мы стартуем из ситуации 2019 года, – с определенными столкновениями, определенным негативным развитием событий, связанным с политическими противостояниями", – добавил эксперт.

Столкновение с Нацкорпусом, которое произошло в Черкассах, Петренко объяснил тем, что Порошенко стал заложником своей выбранной стратегии. Противники президента пытаются таким образом выбить его электорат.

"Если мы говорим об этом конкретном случае столкновения в Черкассах, то у Порошенко пытаются играть на его избирателях. Силы, которые ориентированы против него, пытаются этот электорат выбить через правый радикализм и через это заявление о проблеме в оборонной сфере", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей.

В Блоке Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и олигархи-беглецы.

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