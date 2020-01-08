Иван Баканов.
Глава СБУ.
Куршавель.
Сегодня.
Они все успешные ребята в прошлой жизни, имеют финансовую возможность отдыхать на лучших курортах.
Но морального права не имеют, тем более в день падения самолёта украинской компании МАУ в Иране.
Ещё раз, сейчас время соцсетей и правды.
Спрятаться не получится ни у кого!
Вариантов соврать нет, мир изменился.
Делайте выводы или повторите позорную судьбу предыдущей команды.
Никакой политики, просто здравый смысл:
Ребята, на вас многие смотрят с надеждой после всего, что было в стране последнее время!
Не вызывайте раздражение такими действиями даже у ваших сторонников, а противники вас и так ненавидят и не простят даже малейших ошибок!
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