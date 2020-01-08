Главная Новости
8 января • обновлено в 20:00
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Евгений Черняк
Евгений Черняк
Бизнесмен Все статьи автора

Спрятаться не получится: глава СБУ в день падения самолета МАУ отдыхал в Куршавеле

4.8т

Иван Баканов.

Глава СБУ.

Куршавель.

Сегодня.

Они все успешные ребята в прошлой жизни, имеют финансовую возможность отдыхать на лучших курортах.

Но морального права не имеют, тем более в день падения самолёта украинской компании МАУ в Иране.

Ещё раз, сейчас время соцсетей и правды.

Спрятаться не получится ни у кого!

Вариантов соврать нет, мир изменился.

Глава СБУ в день падения самолета МАУ отдыхал в Куршавеле

Делайте выводы или повторите позорную судьбу предыдущей команды.

Никакой политики, просто здравый смысл:

Ребята, на вас многие смотрят с надеждой после всего, что было в стране последнее время!

Не вызывайте раздражение такими действиями даже у ваших сторонников, а противники вас и так ненавидят и не простят даже малейших ошибок!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Евгений Черняк Евгений Черняк
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Евгения Черняка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
13
Смешно
4
Интересно
17
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
Снег выпал , не имеет права . Воду отключили-не имеет права. А кляузы строчить афтор точно имеет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги