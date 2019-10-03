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4 октября • обновлено в 02:25
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Спрятался за колонну Добкина: в Раде засняли странное поведение "слуги" Тищенко. Видеофакт

1.4т Читать материал на украинском

Журналисты поймали ресторатора, народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко за странным поведением во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 3 октября.

В частности, политик спрятался за колонной, как это в 2016 году сделал нардеп 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин. Соответствующее видео (автор –Всеволод Филимоненко) появилось на YouTube-канале TVgolosnaroda (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На своей странице в Facebook Филимоненко добавил, что нардеп также ходил из стороны в сторону, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе "Рада" за законы.

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Николай Тищенко

Николай Тищенко

Скрин видео

Спрятался за колонну Добкина: в Раде засняли странное поведение "слуги" Тищенко. Видеофакт

Скрин видео

Спрятался за колонну Добкина: в Раде засняли странное поведение "слуги" Тищенко. Видеофакт

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Журналист нашего издания познакомился с 22-летней помощницей нардепа, которая ранее участвовала в отборе проекта "Мисс Украина", и взял у нее эксклюзивное интервью.

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Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины видео политика Партия Слуга народа
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