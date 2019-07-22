Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Спросят со слуги народа!" Портников предупредил Зеленского о серьезном промахе

4.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский сможет сформировать парламентскую коалицию и у него будет большинство, однако, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не знают о новом руководстве.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем блоге для "Радио Свобода". По его словам, можно понять стремление Зеленского к проведению досрочных парламентских выборов, ведь без контроля за правительством президент оказался бы беспомощным в парламентско-президентской республике.

Журналист добавил, что этот контроль является главной задачей любого нового президента страны, и, по мнению Портникова, очевидно, что Зеленский близок к нему.

Портников

Портников

Он отметил, что вероятнее всего "Слуга народа" может создать коалицию с партией известного музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и политсилой "Батьківщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Таким образом все остальные фракции в парламенте будут очень небольшими на фоне "партии власти", написал журналист.

Новости
"Похожа на Россию Путина!" Портников предрек судьбу Украине после выборов

"Но в любом случае сомневаться в том, что Зеленский парламентскую коалицию сформирует и что большинство у него будет, не приходится. Самое интересное, конечно же, начнется после её формирования. Как и после избрания Зеленского президентом, мы практически ничего не знаем о новом руководстве Украины", – прокомментировал Портников.

По его словам, у президента и сотрудников его Офиса постоянно сообщали, что кандидатуры представителей партии изучаются. Впрочем, сразу же после парламентских выборов Зеленский пролил свет если не на имена, то на подходы к ним, заговорив о технократическом правительстве, отметил журналист.

Портинков добавил, что так делал и предыдущий президент, и это, по его мнению, не увенчалось успехом: профессиональных управленцев, политиков он в полной мере ввел в Администрацию и Кабинет министров только спустя два года после своего избрания президентом.

"Но украинский народ будет по-прежнему спрашивать по гамбургскому счету не с парламента, не с правительства, не с технократов, а с самого президента. Со слуги народа", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников сравнил Зеленского с Януковичем. По его мнению, риторика команды Зеленского свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
0
Смешно
14
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не имеют поава малороссы хорошо жить,не положенно по гороскопу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel