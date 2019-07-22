"Спросят со слуги народа!" Портников предупредил Зеленского о серьезном промахе

Президент Украины Владимир Зеленский сможет сформировать парламентскую коалицию и у него будет большинство, однако, как и после его избрания президентом, граждане Украины практически ничего не знают о новом руководстве.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем блоге для "Радио Свобода". По его словам, можно понять стремление Зеленского к проведению досрочных парламентских выборов, ведь без контроля за правительством президент оказался бы беспомощным в парламентско-президентской республике.

Журналист добавил, что этот контроль является главной задачей любого нового президента страны, и, по мнению Портникова, очевидно, что Зеленский близок к нему.

Портников

Он отметил, что вероятнее всего "Слуга народа" может создать коалицию с партией известного музыканта Святослава Вакарчука "Голос" и политсилой "Батьківщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Таким образом все остальные фракции в парламенте будут очень небольшими на фоне "партии власти", написал журналист.

"Но в любом случае сомневаться в том, что Зеленский парламентскую коалицию сформирует и что большинство у него будет, не приходится. Самое интересное, конечно же, начнется после её формирования. Как и после избрания Зеленского президентом, мы практически ничего не знаем о новом руководстве Украины", – прокомментировал Портников.

По его словам, у президента и сотрудников его Офиса постоянно сообщали, что кандидатуры представителей партии изучаются. Впрочем, сразу же после парламентских выборов Зеленский пролил свет если не на имена, то на подходы к ним, заговорив о технократическом правительстве, отметил журналист.

Портинков добавил, что так делал и предыдущий президент, и это, по его мнению, не увенчалось успехом: профессиональных управленцев, политиков он в полной мере ввел в Администрацию и Кабинет министров только спустя два года после своего избрания президентом.

"Но украинский народ будет по-прежнему спрашивать по гамбургскому счету не с парламента, не с правительства, не с технократов, а с самого президента. Со слуги народа", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников сравнил Зеленского с Януковичем. По его мнению, риторика команды Зеленского свидетельствует о том, что к власти в стране пришла обновленная версия Партии регионов.

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