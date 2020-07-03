Спросите Смолия, – Шмыгаль заявил, что невозможно давить на главу НБУ

Невозможно оказывать давление на руководителя Нацбанка – органа, который является законодательно абсолютно независимым.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Народный депутат Украины от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко спросил премьера, знает ли он, кто оказывал давление на экс-главу Нацбанка Якова Смолия, о котором он заявил, подавая в отставку.

“Задайте вопрос господину Смолию, пусть он расшифрует свою фразу о политическом давлении”, – ответил Шмыгаль.

Он уточнил, что правительство общалось с регулятором конструктивно.

“Велась профессиональная дискуссия с коллективом, с правлением, с главой Нацбанка о стабильности экономического развития, об обеспечении стабильности Украины в условиях кризиса”, – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что на НБУ оказывалось давление ради принятия решений, среди которых – неконтролируемая печать денег для правительства, накручивание инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны.