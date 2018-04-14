Главная
УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Порошенко о ракетном ударе по Сирии: это справедливо

1.5тЧитать новость на украинском

Украина поддержала решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против мирного населения.

Об этом написано на странице президента Украины Петра Порошенко, где отмечается, что это "вынужденный, но оправданный шаг".

"Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", - говорится в сообщении.

Новости
"Миссия выполнена!" Трамп оценил удар по Сирии

"Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - написано на странице Порошенко.

Как писал "Обозреватель", ранее на атаку Сирии отреагировала Россия, которая активно поддерживает режим Асада.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги