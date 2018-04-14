Порошенко о ракетном ударе по Сирии: это справедливо

Украина поддержала решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против мирного населения.
Об этом написано на странице президента Украины Петра Порошенко, где отмечается, что это "вынужденный, но оправданный шаг".
"Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", - говорится в сообщении.
"Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем", - написано на странице Порошенко.
Как писал "Обозреватель", ранее на атаку Сирии отреагировала Россия, которая активно поддерживает режим Асада.
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