"Справедливость – важное дело": Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко

Бывший глава Грузии Михеил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, заявил, что не будет мстить пятому президенту Украины Петру Порошенко, который в свое время забрал у него паспорт.

Своей позицией экс-губернатор Одесской области поделился в эфире телеканала "Наш" во вторник, 28 мая. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Месть – это вообще не мой стиль. Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", – сказал он.

Михеил Саакашвили ТАСС

Саакашвили также заявил о готовности работать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. "Сейчас есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой, поэтому, я думаю, что мы все должны его поддержать", – пояснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

Стала известна дата возвращения Саакашвили в Украину.

Украинцы в сети бурно отреагировали на решение Зеленского по Саакашвили.

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