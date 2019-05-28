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"Справедливость – важное дело": Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко

1.8тЧитать материал на украинском

Бывший глава Грузии Михеил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, заявил, что не будет мстить пятому президенту Украины Петру Порошенко, который в свое время забрал у него паспорт.

Своей позицией экс-губернатор Одесской области поделился в эфире телеканала "Наш" во вторник, 28 мая. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Месть – это вообще не мой стиль. Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", – сказал он.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

ТАСС

Саакашвили также заявил о готовности работать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. "Сейчас есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой, поэтому, я думаю, что мы все должны его поддержать", – пояснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.

  • Стала известна дата возвращения Саакашвили в Украину.

  • Украинцы в сети бурно отреагировали на решение Зеленского по Саакашвили.

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Персоны
Петр ПорошенкоМихеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
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Караваева Вера
Караваева Вера
Oгpомноe cпacибo тeм, кто пoказaл мнe прeкрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v82v17 Прoсто пpoйдя пpоcтoй oпpос пoлyчилa пoчти полугодовую заpплaтy)) Пoльзуйтеcь, пoка ещe eсть вoзможнoсть=)
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