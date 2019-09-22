Спортсмены из десяти стран мира и немалый призовой фонд: в Днепре продолжается четвертый "АTB Dnipro Marathon"

В городе продолжается четвертый ежегодный "АTB Dnipro Marathon". В этом году событие, проходящее в рамках программы Бориса Филатова "Днепр – спортивная столица", собрала рекордные для города 4,5 тыс. участников из разных стран мира.

На центральной площади для бегунов и болельщиков развернули спортивный городок. Здесь есть все необходимое.

"Поздравляю всех любителей спорта. Это – большая международное событие. Сегодня здесь около 4,5 тыс. спортсменов, а начинали мы с 800. В крупных городах Европы и мира проходят такие спортивные мероприятия, поэтому для Днепра это большая честь", - сказал заместитель городского главы Александр Шикуленко 22 сентября.

Александр Шикуленко

Также, по его словам, город приложил все усилия, чтобы организовать спортивное событие на высшем уровне.

"Беговое сообщество увеличивается и имеет тенденции для дальнейшего роста. Поэтому в юбилейный пятый год ожидаем еще больше людей. Также радует, что растет количество маленьких дистанций. В этом году мы собрали 840 участников на дистанцию 5 километров. Это говорит о том, что все больше люди выбирают для себя бег и здоровый образ жизни", - отметила президент Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и г. Днепра Марина Филатова.

Марина Филатова

Призовой фонд марафона в этом году составляет 300 тысяч гривен. Генеральным спонсором является компания "АТБ-Маркет".

"Спасибо городу за помощь в организации. Приглашаю всех принять участие в следующем марафоне", – сообщил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

Борис Марков

Четвертый "АTB Dnipro Marathon" – это также площадка для личных достижений легкоатлетов. Так, в этом году спортсмен из Польши планирует устанавливать так называемый рекорд Гиннеса, когда за менее чем два года он пробежит 100 марафонов в ста странах мира.

Беговое событие также является доказательством того, что спорт доступен для всех, ведь самому старшему участнику марафона 82 года.

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