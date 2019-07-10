Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Спиваковский: благодаря инициативе Марины Порошенко мы приняли важнейший закон об инклюзивном образовании

2.2т Читать материал на украинском

Принятие закона об инклюзивном образовании, инициатором которого стала жена пятого президента Украины Марина Порошенко, изменило отношение украинцев не только к детям с особыми образовательными потребностями, но и к содержанию современного образования как такового.

Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил член фракции политической силы "Европейская солидарность", первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Хочу выразить слова благодарности Марине Анатольевне Порошенко за то, что она активно сотрудничала с Комитетом по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины, и благодаря этому мы приняли очень важный закон об инклюзивном образовании", – сказал Спиваковский.

Александр Спиваковский

Александр Спиваковский

Пресс-служба "ЕС"

Он также отметил, что благодаря инициативам депутатов фракции политической силы "Европейская солидарность" Верховная Рада приняла 26 законов, которые касаются гуманитарной и интеллектуальной сферы. Спиваковский напомнил о законе об эффективном управлении имущественными правами правообладателей, то есть о законе, который, по его словам, определяет работу в сфере интеллектуальной собственности и является очень важным.

Новости
"Горячо люблю тебя!" Порошенко сделал интимное признание: опубликовано трогательное фото

"У нас есть понимание, что нужно для того, чтобы укреплять фундамент развития нашей свободной Украины. И мы будем в дальнейшем формировать это будущее через соответствующее законодательное поле", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько детей-инвалидов будут брать в детсады Украины. Также Днепропетровскую ОГА признали лидером по внедрению инклюзивного образования.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Марина Порошенко Александр Спиваковский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
8
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel