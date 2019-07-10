Спиваковский: благодаря инициативе Марины Порошенко мы приняли важнейший закон об инклюзивном образовании

Принятие закона об инклюзивном образовании, инициатором которого стала жена пятого президента Украины Марина Порошенко, изменило отношение украинцев не только к детям с особыми образовательными потребностями, но и к содержанию современного образования как такового.

Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил член фракции политической силы "Европейская солидарность", первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Хочу выразить слова благодарности Марине Анатольевне Порошенко за то, что она активно сотрудничала с Комитетом по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины, и благодаря этому мы приняли очень важный закон об инклюзивном образовании", – сказал Спиваковский.

Александр Спиваковский Пресс-служба "ЕС"

Он также отметил, что благодаря инициативам депутатов фракции политической силы "Европейская солидарность" Верховная Рада приняла 26 законов, которые касаются гуманитарной и интеллектуальной сферы. Спиваковский напомнил о законе об эффективном управлении имущественными правами правообладателей, то есть о законе, который, по его словам, определяет работу в сфере интеллектуальной собственности и является очень важным.

"У нас есть понимание, что нужно для того, чтобы укреплять фундамент развития нашей свободной Украины. И мы будем в дальнейшем формировать это будущее через соответствующее законодательное поле", – отметил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько детей-инвалидов будут брать в детсады Украины. Также Днепропетровскую ОГА признали лидером по внедрению инклюзивного образования.

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