Список "Слуг народа" в Киевсовет возглавит жена Кулебы

Карина Бондаренко Политика 14:12, 20.09.2020 Обновлено: 15:02, 20.09.2020

Список "Слуги народа" на выборах в Киевский городской совет возглавит жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.

Об этом 20 сентября сообщили на съезде политической партии в Киеве.

Известно, что Кулеба является основателем и руководителем общественной организации “Город – сад”, которая занимается урбанистикой. Наиболее известные ее проекты – сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в Киеве и парк Шелковичный в Славянске Донецкой области.

Жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
pravda.com.ua
Евгения Кулеба возглавит список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет.
pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Кияни Политика

Смотрите также

Украинцы в сети подняли на смех заявление Арахамии о выгоде провала "слуг"

В Украине появилась новая схема обмана с кодами: блокируют телефоны, соцсети и крадут деньги

Кравчук заговорил о выборах в ОРДЛО ради сохранения ТКГ: Разумков категорически против

Тимошенко подала в суд на Лещенко

Украинский пограничник оскорбил ВСУ: его личность установили