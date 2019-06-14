"Список почти совершенный": партию "ЕС" высоко оценили за соцлифт и новые лица

Список партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" почти совершенный: в проходной части уже нет "токсичных персоналий", зато оказались новые лица.

Об этом заявил ветеран АТО и №37 в списке "ЕС" Алексей Петров в Facebook. Он также положительно оценил скорость социального лифта партии (часть списка политсилы выбрали через праймериз).

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"Мало кто заметил, что сам список, почти совершенен. Так, здесь присутствуют как опытные политики, так и новички, вроде нас... Кстати! Опять никто не заметил скорость социального лифта. Еще два месяца назад мы даже не мечтали о том, чтобы оказаться в списке крепкой политической силы", – написал Петров.

Он отметил, что "билет" в список и возможность стать народным избранником он получил бесплатно. "Хотя в былые времена место с такими шансами на прохождение в Верховную Раду стоило не абы каких денег. Больших денег. Даже очень больших. Никто не требовал подписывать клятву кровью. Была только короткая беседа с Петром Порошенко. И я о ней рассказывал," – подчеркнул Петров.

Ветеран АТО отметил: его настораживают люди, которые заявляют об использовании политиками таких людей, как он, Яна Зинкевич, Михаил Забродский, Ахтем Чийгоз и др.

"Наверное мало кто понимает, чем отличается политическая сила, от новенькой партии собранной "па объявлению". Да даже я не до конца еще могу это объяснить! Но... Нас пригласили в команду. Уже сложившуюся. В команду тех, кто точно знает дальнейший маневр для Украины. Наш путь на годы. И в команде я привык выполнять свою часть общего замысла, а не бегать по офису с криками: "Вы все дураки! Ничего не понимаете... Слушать надо только меня!". И напомню еще раз, для меня лично Украина важнее моих амбиций", – подытожил Петров.

Кроме того, Петров поздравил украинцев со Всемирным днем донора, заметив, что сам им является. "Друзья... Это не страшно, не больно и даже полезно. Но дело совсем в другом. Если ваши триста там с чем-то-то грамм крови спасут чью-то жизнь, это значит, что вы не зря пришли в этот мир..." – написал ветеран АТО.

Facebook Алексея Петрова

Алексей Петров Facebook Алексея Петрова

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

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