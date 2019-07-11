Ажиотаж вокруг кардинально разных соцопросов по выборам в Раду: появилось объяснение

Разница в избирательных рейтингах политических сил, которые обнародуют разные социологические службы, может быть связана с двумя основными причинами.

"Одна из них – количество партий, представленных в опросе той или иной службы", – рассказал OBOZREVATEL генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Скорее всего, это разные скрининги. Мы довольно давно начали этот опрос, у нас много работы, мы достаточно медленно проводим опросы. В нашем списке не хватало 6 политических сил. Кроме того, получился достаточно долгий период", – пояснил он.

Соцопрос, иллюстрация Opinion

Отвечая на вопрос, почему уровень поддержки партии Святослава Вакарчука "Голос", который демонстрируют опросы "Рейтинга" и КМИС отличается почти вдвое (по данным КМИС, "Голос" готовы поддержать 3,4%, по данным "Рейтинга" – 6,6% – Ред.), Паниотто сказал: "Я не знаю, но надеюсь, потому что у нас короче список, а от списка очень многое зависит".

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В то же время социолог обратил внимание на то, что "некоторые тенденции совпадают", в частности, в отношении поддержки партии "Слуга народа". И "Рейтинг" (47%), и КМИС (37,8%) демонстрируют повышение показателей этой политической силы.

Паниотто назвал еще один фактор, оказывающий сильное влияние на результат опроса – место партии в списке, который предлагается респондентам. "Например, на первом месте в нашем списке был "Оппозиционный блок". Первое место может дать дополнительно полбалла. Кроме того, часть людей может сделать ошибку и посчитать, что это оппозиционная платформа "За життя".

Таким образом, "у нас был и порядок неправильный, и список короткий", – резюмировал социолог.

Напомним, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного КМИС (опрос проводился 25 июня – 7 июля) и группой "Рейтинг" (опрос проводился 6-10 июля) проходной барьер проходят такие партии. По данным КМИС: "Слуга народа" (37,8%), "Оппозиционная платформа "За жизнь" (11%), "Европейская солидарность" (7,2%). По данным "Рейтинга": "Слуга народа" (47%), "Оппозиционная платформа "За жизнь" (11,6%), "Европейская солидарность" (8,2%), "Голос" (6,6%), "Батьківщина" (6,4%).

Как писал OBOZREVATEL, новый опрос показал, что 56% украинцев определенно примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

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