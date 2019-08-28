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"Списки будут меняться!" В обмене между Украиной и Россией случился неожиданный поворот

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Украина внесла в списки обмена пленными с Россией по формуле "33 на 33" трех граждан, которые были ранее освобождены.

Из-за данных изменений списки будут меняться. Об этом "Стране" заявил адвокат Валентин Рыбин, который защищает нескольких осужденных в Украине лиц.

"По состоянию на 21 августа мне был известен список украинской стороны, который был предоставлен россиянам. В этом списке из 33 человек трое оказались "фантомами". То есть, люди которые были обменяны или освобождены в 2017 году в силу приговоров, которые они получили", – сообщил юрист.

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Рыбин добавил, что в связи с этим возникла заминка, потому что формула "33 на 33" не срабатывает.

"Если российская сторона готова предоставить конкретных людей, а именно 24 моряка плюс определенное количество украинцев, которые удерживаются (в России - Ред.), украинская сторона не была готова к этому. То есть, на этапе переговоров, конечно сказали: "Нет проблем, мы соберем вам 33 человека". Но сейчас Украина выполнить эту формулу не может, это очевидно. Поэтому, скорее всего, в списке будут проводиться какие-то замены-перемены, и туда попадут люди, которые желают попасть на обмен, а не высказывают свою позицию относительно правомерности их привлечения к ответственности, либо попыток добиться правды в украинских судах", – пояснил адвокат.

Ранее Рыбин отмечал, что ему неизвестно, когда именно состоится обмен: "Когда договоренностей в товарищей нет, на лад дело не пойдет".

Как сообщал OBOZREVATEL, что российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена пленными с Украиной в ближайшее время. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33. Среди тех, кого могут вернуть Украине – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

Позже стало известно, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вы дураки?
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