Спецстатус Донбасса: Рада приняла неотложный закон

Верховная Рада приняла законопроект №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За соответствующее решение на заседании в четверг, 4 октября, проголосовали 245 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, внедрение особого порядка местного самоуправления на Донбассе продлевается до 31 декабря 2019 года. Согласно действующему закону, спецстатус региона был актуален до 10 октября.

Против принятия документа проголосовали 62 нардепа: 19 от "Самопомочі", 15 - Радикальной партии, 14 - "Батьківщини", 12 внефракционных, а также по одному от БПП и "Народного фронта".

Так как следующая неделя является непленарной в парламенте, единственная возможность продлить документ была на этой неделе.

В пояснительной записке говорится, что принятие документа обусловлено необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе; сохранить и при необходимости усилить международный санкционный режим против РФ, а также создать условия для развертывания миротворческой операции под эгидой ООН.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко 3 октября как неотложный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что продление закона необходимо для дальнейших санкций против РФ.