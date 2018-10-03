Спецстатус Донбасса: Порошенко внес в Раду неотложный документ 

Президент Украины Петр Порошенко 3 октября внес в Верховную Раду законопроект №9153, которым продлевается особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По действующему закону спецстатус Донбасса актуальный до следующей среды - 10 октября.

Так как следующая неделя является непленарной в парламенте, единственная возможность продлить документ - вынести его на голосование на этой неделе.

Законопроект определен президентом как неотложный.

В пояснительной записке говорится, что принятие документа обусловлено необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе; сохранить и при необходимости усилить международный санкционный режим против РФ, а также создать условия для развертывания миротворческой операции под эгидой ООН.

Целью принятия закона является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отметим, ранее в комментарии OBOZREVATEL замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник назвал закон об "особом статусе" никчемным.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер призвал украинских парламентариев продлить действие статуса. Политик отметил, что в противном случае Украина “получит больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения”.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по оккупированным территориям Юрий Грымчак эмоционально заявил, что закон об "особом статусе" Донбасса нужно продолжить, ведь это фактически реализованный вариант децентрализации на всей территории Украины.