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6 сентября • обновлено в 00:18
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"Специально это сделал": глава фракции Зеленского нарушил ПДД

2.8т Читать материал на украинском

Глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что, спеша на прямой эфир, нарушил правила дорожного движения.

Это произошло в четверг, 5 сентября, перед началом программы "Право на владу".

"Немного нарушил. Мне понравилось, как на это отреагировали патрульные. Чтобы посмотреть, какое отношение к народным депутатам, я (специально это сделал) достал удостоверение. А они сразу начали меня оформлять. Даже с большим энтузиазмом, чем обычного гражданина. Мне это нравится. Ранее они сами говорили, что достаточно было показать "ксиву" и ехать дальше", – поделился он.

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Давид Арахамия нарушил ПДД

Давид Арахамия нарушил ПДД

Скриншот из видео

Арахамия заявил, что в украинском обществе происходят заметные изменения и он очень позитивно это воспринимает.

"Все уже знают, что неприкосновенность сняли, и по-другому общаются", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поймали на нарушении правил дорожного движения.

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Персона
Давид Арахамія
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ПДД правила движения
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