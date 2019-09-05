"Специально это сделал": глава фракции Зеленского нарушил ПДД

Глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что, спеша на прямой эфир, нарушил правила дорожного движения.

Это произошло в четверг, 5 сентября, перед началом программы "Право на владу".

"Немного нарушил. Мне понравилось, как на это отреагировали патрульные. Чтобы посмотреть, какое отношение к народным депутатам, я (специально это сделал) достал удостоверение. А они сразу начали меня оформлять. Даже с большим энтузиазмом, чем обычного гражданина. Мне это нравится. Ранее они сами говорили, что достаточно было показать "ксиву" и ехать дальше", – поделился он.

Давид Арахамия нарушил ПДД Скриншот из видео

Арахамия заявил, что в украинском обществе происходят заметные изменения и он очень позитивно это воспринимает.

"Все уже знают, что неприкосновенность сняли, и по-другому общаются", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поймали на нарушении правил дорожного движения.

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