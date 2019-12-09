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9 декабря • обновлено в 19:22
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Сперва Путин! Зеленский внезапно захотел изменить ход саммита в Париже

9.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести встречу с главой России Владимиром Путиным до начала встречи нормандской четверки.

Как стало известно OBOZREVATEL, инициатором такого решения выступила именно украинская сторона. Другие причины изменения расписания переговоров пока неизвестны.

Накануне также выяснилось, что встречу лидеров Украины, Франции, Германии и РФ передвинули с обещанных 17:00 (по Киеву) минимум на полчаса.

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Поскольку участники саммита проведут рабочий ужин, пресс-конференцию также перенесли – она состоится в 22:00.

В Офисе президента позже подтвердили, что Зеленский и Путин встретятся до пресс-конференции "нормандской четверки".

Но помощник Путина Дмитрий Песков перенос встречи прокомментировал так: "Исходим из первоначального плана".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
видимо шифровка из Москвы до него не дошла, пришлось активировать запасной канал.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин спереди, Макрон сзади а Меркель на камеру снимает)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ще не вмерла, Хоум видео)))))
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Захаров Дмитрий, выступление пианиста?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
пукин там не офигел от нашего комика?
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