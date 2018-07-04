"Единый народ?" Генерал раскрыл подлый план Путина по Украине

Присвоение некоторым полкам российской армии названий украинских городов может означать попытку доказать, что украинцы и россияне являются единым народом.

Такую точку зрения выразил экс-глава Службы внешней разведки и генерал армии Украины Николай Маломуж, пишет "Униан". По его мнению, президент РФ Владимир Путин этим решением в который раз поднимает вопрос "общего прошлого".

"Это очередная попытка Путина подчеркнуть, что россияне и украинцы ― единый народ с общей историей. А доказать он это пытается действиями, связанными с чувствительными историческими темами, в том числе, темой борьбы против фашизма", ― высказался Маломуж.

Также он отметил, что таким образом президент РФ пытается повлиять хотя бы на какую-то часть украинцев и пробудить в них желание объединятся с Россией.

"Поскольку России не удается продвинуться вглубь территории Украины и покорить ее силой, вооруженным путем, то Путин задействовал гуманитарную и информационную сферы, спекулируя на общей истории и пытаясь перенести тот опыт (общего противостояния во Второй мировой войне. ― Ред.) в сегодняшний день", ― выразил мнение Николай Маломуж.

Как писал OBOZREVATEL, военный эксперт рассказал, почему переименование российских полков не означает новое наступление на Украину.