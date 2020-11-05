Украина сделала еще один важный шаг к цивилизованному государству. Мы указали европейцам на "ахиллесову пяту" куда бьет российская пропаганда и что будем защищать свои национальные интересы до конца.

Современный мир является миром конфликтов и противостояний между национальными государствами, транснациональными движениями и радикальными движениями внутри отдельных стран. К сожалению, список глобальных, региональных и локальных конфликтов в современном мире длинный. В дополнение к традиционным конфликтов бушуют культурные, информационные и гибридные войны. Даже устоявшиеся демократии страдают от внутреннего раздора и антагонизмов. К примеру, в США белые супрематист с Proud Boys противостоят Black Lives Matter.

В этом неспокойном мире хаос борется с упорядоченностью и управляемостью - как в свое время лапидарно и метко сформулировал американский социолог итальянского происхождения Арриги названием своей книги "Chaos and governance in a world system", которую он и его жена Беверли Силвер выдали еще в 1999 году, то есть "Хаос и управления в мировой системе".

И вот украинскому государству удалось сделать важный шаг от хаоса в направлении управления, суверенитета и своего престижа на международной арене. Этим символически важным актом является оправдание украинского гражданина нацгвардийця Виталия Маркива Апелляционным судом города Милана. Почему это так важно для Украины как государства и общества?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, сначала реконструируем историю Виталия. Более трех лет назад Виталия Маркива был арестован в Италии по обвинению в убийстве итальянского журналиста Рокелле во время боевых действий на востоке Украины. К сожалению, Италия принимала это решение руководствуясь эмоциями и желанием отомстить за смерть своего гражданина, а не стремлением установить истину и восстановить справедливость, что было очень странным, поскольку итальянское правосудие считается одним из лучших в Европе.

Здесь в микрокосме отражается макрокосм, так и в этом судебном решении итальянского суда отражается весь комплекс противоречий вокруг Украины, который сформирован на Апеннинах в через призму российской пропаганды. Заслуживает внимания тот факт, что в те времена министром внутренних дел и вице-премьером Италии был Сальвини – открытый пророссийский политик, который неоднократно посещал Кремль и восхвалял Путина. Похоже на то, что суд в городе Павия, который осудил нацгвардийця Маркива до 24 лет заключения, приговор писал с оглядкой и скандального Сальвини.

Итальянский журналист погиб во время конфликта на территории Украины, но конфликт этот был инспирирован извне. Поэтому, складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны реальный конфликт на территории Украины. С другой стороны - главный "инспиратор" этого конфликта находится за пределами наших границ и имеет статус инициатора гибридной войны, хотя жертвы среди Украинских от этой "гибридности" вполне реальные и многочисленны.

Виталий Маркив стал заложником этого переплетения конфликтов и хаоса. Казалось, что мы станем свидетелем очередной истории несправедливого судебного решения, решения, которое мотивируется желанием назначить виновника, и конечно на роль такого "виновника" как нельзя лучше подойдет гражданин государства, страдает от комплекса проблем, то есть Украина.

Но тут произошло мало прогнозируемо. Украинское государство не признала приговор итальянского суда первой инстанции. Маркив получил консульскую и правовую помощь от Украины. Более того - министр МВД Арсен Аваков возглавил системную работу по поиску доказательной базы в пользу защиты Маркива. Факты свидетельствовали однозначно о невозможности причастности Виталия к гибели журналиста. Министр Аваков организовал проведение следственных экспериментов и пригласил итальянских следователей в Украину. Приглашение было проигнорировано итальянской стороной. Тогда, используя доказательную базу, которую собрало МВД Украины, наше государство подала апелляцию в Апелляционный суд Милана, который полностью оправдал нашего нацгвардийця. Трудно переоценить это решение суда, которое стало последствием консолидированных действий украинского государства и его представителей. Арсен Аваков продемонстрировал, что гражданская и военная солидарность это не слова, а мотиватор к конкретным действиям, которые государство должны поступать с языком защиты своих граждан, и понятно первоочередного защите нуждаются военные, жертвуют собой защищая страну. Символично важно и то, что руководитель МВД Аваков продемонстрировал, что командир подразделения при каких обстоятельствах не оставит солдата судьбы, а будет бороться за него до победного конца.

Мы также увидели, что и страны Евросоюза не является землей обетованной где властвуют закон и верховенство права, а страсти было тусклую. Украинские политики осознали и эти страны являются ареной конфликтов и постоянной борьбы. Следовательно, еще одним важным выводом является понимание того, что партнерство должно быть равноправным, а Украина должна защищать своих граждан в том числе и от несправедливых / необоснованных обвинений, и неважно откуда эти атаки происходят.

Должны быть реалистами и понимать, что за годы независимости в Украине сформировалась целая прослойка людей, которые живут за счет того, что демонстрируют сериальную колиноприклонну осанку по отношению к западным институтам. Победа в апелляционном суде Милана дала четкий сигнал европейским партнерам, что Украина будет стоять на почве защиты коллективных и индивидуальных интересов украинский на основе системы европейских ценностей и ориентацией на Европу. Главное в этой ситуации консолидация, системный подход и критическая оценка тех реалий, которые работают в Европе, особенно в судебной системе.

Мы так же осознали, что нельзя некритически воспринимать одну страну (или группу стран) как источник "благого закона", где наше дело только молча следовать указаниям-советам более "прогрессивных", то есть более модернизированных государств. Даже страны Брюссельского ареала могут допускать ошибки и совершать несправедливо. И задача Украины как государства - исправлять это в тех случаях, когда жертвой этих ошибок и несправедливостей становятся граждане Украины.

Напоследок, стоит перенести наш взгляд из Европы в Азию. В 1989 году известный японский политик Шинтаро Ишихара и основатель корпорации "Сони" Акио Морита издали книгу под названием "Япония может сказать нет!". Общеизвестно, насколько тесными являются союзнические отношения между США и Японией, тем не менее ведущий японский политик и капитан индустрии выступили за большую самостоятельность страны восходящего солнца в сфере политики и уменьшение беззаперечности американского влияния на Японию. То есть мы видим, что дружба и партнерство не отрицают субъектности страны. И конечно мы не можем забывать, что та же РФ наработала инструментарий "мягкой силы", которая подпитывается валютными поступлениям от продажи углеводов в Европу. И эта "мягкая сила" используется для воздействия на ту же Европу, поэтому императивным для Украины работать над развитием своего имиджа / бренда / мягкой силы и их продвижения в мире. Победа в деле Виталия Маркива показывает, что Украина способна это делать и делать успешно.