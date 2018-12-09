''Спасибо за десантников'': мэр Пскова проболтался о спецоперации в Крыму

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму, "глава Совмина Крыма" Сергей Аксенов провел встречу с мэром российского города Псков Иваном Цецерским и "поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за действия весной 2014 года".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Цецерский, разместив совместное фото с Аксеновым. Публикации в открытом доступе на странице Цецерского нет, однако российское издание "Московский комсомолец в Пскове" разместило фотографию и его пост в своей ленте на Facebook.

"С "главой Республики Крым" Сергеем Аксеновым, который еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по "воссоединению" Крыма с Россией", - отметил Цецерский.

"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", - подписали в МК публикацию Цецерского.

Позже "МК" сообщило, что после публикации его поста Цецерский откорректировал свое сообщение, удалив из него упоминание о спецоперации в Крыму.

"И даже зашел в соцсети, чтобы откомментировать наше сообщение: "Что за ерунда?!" - написал глава Пскова", - пишет МК, разместив обновленный пост Цецерского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аксенов раскрыл детали начала захвата Крыма. По его словам, 28 января 2014 года можно считать датой начала так называемой крымской весны, которая привела к оккупации полуострова Россией.

Тем временем, в Крыму в очередной раз пожаловались на жизнь под Россией. Местные жители в соцсетях обращают внимание на катастрофическое состояние медицины на полуострове.