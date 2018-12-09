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''Спасибо за десантников'': мэр Пскова проболтался о спецоперации в Крыму

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Ставленник Кремля в аннексированном Крыму, "глава Совмина Крыма" Сергей Аксенов провел встречу с мэром российского города Псков Иваном Цецерским и "поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за действия весной 2014 года".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Цецерский, разместив совместное фото с Аксеновым. Публикации в открытом доступе на странице Цецерского нет, однако российское издание "Московский комсомолец в Пскове" разместило фотографию и его пост в своей ленте на Facebook.

"С "главой Республики Крым" Сергеем Аксеновым, который еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по "воссоединению" Крыма с Россией", - отметил Цецерский.

''Спасибо за десантников'': мэр Пскова проболтался о спецоперации в Крыму

"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", - подписали в МК публикацию Цецерского.

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Позже "МК" сообщило, что после публикации его поста Цецерский откорректировал свое сообщение, удалив из него упоминание о спецоперации в Крыму.

"И даже зашел в соцсети, чтобы откомментировать наше сообщение: "Что за ерунда?!" - написал глава Пскова", - пишет МК, разместив обновленный пост Цецерского.

''Спасибо за десантников'': мэр Пскова проболтался о спецоперации в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аксенов раскрыл детали начала захвата Крыма. По его словам, 28 января 2014 года можно считать датой начала так называемой крымской весны, которая привела к оккупации полуострова Россией.

Тем временем, в Крыму в очередной раз пожаловались на жизнь под Россией. Местные жители в соцсетях обращают внимание на катастрофическое состояние медицины на полуострове.

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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Негонялись бы за Януковичем на веpтолете ,чтоб убить,и узаконить и легитимизиpовать свой пpихд к власти был бы Кpым до сих поp ваш
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цимельман Филя: "Негонялись бы за Януковичем на веpтолете ..." Хороший пост о "свободном волеизьявлении" в Крыму. И, как всегда, по теме статьи😀.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Молодцы парни. Красиво нагнули бандеровцев. Они до сих пор в шаровары дрыщут.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Чугункин Клим: "Молодцы парни. Красиво нагнули бандеровцев. ". Это не то слово! И при этом, их там не было. Это ж надо было так устроиться! Только в России есть такие "невидимки"😃.
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de lik
de lik
При чем ВДВ России? 99 % ВСУ СБУ и прочих перешли на сторону Крыма и России в 2014 Или забыли уже? Природное черта хахла- искать виноватых на стороне, ныть о тяжелой доле, просить покушать и бабла
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