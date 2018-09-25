Новая "венгерская рапсодия" с угрозами Украине в исполнении главы ее МИД Петера Сийярто вызывает лишь негативные эмоции и недоумение, в отличие от 19 венгерских рапсодий Ференца Листа. Время и обстоятельство, во время которых Сийярто и ФИДЕС затянули свою "Закарпатскую рапсодию" ещё больше усиливает такой негатив, из-за чего ее хочется назвать рапсодия "Венгерских тыловых крыс". В то время, как Украина ведет фронтальный бой с "Медведем", Сийярто и ФИДЕС, сидя в глубоком тылу, начали песнь: а не скрысятничать ли нам чего-нибудь от Украины и ЕС, пользуясь ситуацией.
Все как в пословицах – "Где тонко, там и рвется" и "Друзья познаются в беде". Аморальность этой новой "венгерской рапсодии" особенно неприглядна на фоне Будапештского договора об отказе Украины от ядерного оружия. Венгрия была "площадкой" для его подписания, что накладывает на нее пусть и не правовую, но моральную ответственность. Увы, нынешнее правительство Венгрии держит себя, мягко говоря, не на высоте.
Однако, нет худа без добра, почему и можно сказать "Спасибо" Петеру Сийярто. Своей "рапсодией" он выявил "болевую точку", где может "порваться", – глобальную проблему двойного гражданства. Проблема гражданином скольких стран может быть один человек в теории существует давно, но похоже, Украина, благодаря Сийярто, становится первой в мире страной, где начинают искать методику ее оптимального практического решения.
Сегодня все страны мира можно разделить на три условные группы.
Первая, страны, где государства "скупают" граждан. В основном, это почти все страны Нового света и Австралия, где "заманивают" новых граждан и поощряют миграцию к себе. "Фильтры" на въезд в них, разумеется, есть, самый сложный в США, но политика "зеленой карты" тоже ведется активно. В большинстве из них действует и так называемое "право почвы" – ребенок, рожденный, например, в Канаде, автоматически получает ее гражданство, независимо от гражданства родителей и их желания. Родители могут через месяц увезти его в другую страну, но Канада дарит ему паспорт, вносит в базу данных своих граждан, и он может всегда вернуться, и де-факто, а не только де-юре, стать ее гражданином, когда будет самостоятельным.
Вторая группа – это страны, где государства не удерживают своих граждан и даже рады от них избавиться. Самый наглядный пример – Китай, который отказывается принимать назад своих граждан, депортированных из других стран.
Третья группа – "неопределившиеся" страны. Они никого не заманивают, но и никого не удерживают. На двойное или тройное гражданство в них смотрят "сквозь пальцы" до тех пор, пока из-за него не случается какой-нибудь локальный политический скандал.
Следует также различать понятия: два гражданства и двойное гражданство. В первом случае это означает наличие договора между двумя государствами о взаимном признании гражданства. Такие договора есть у европейских стран с их бывшими колониями, у РФ он есть с Таджикистаном. Например, гражданин Индии, переселившись в Великобританию, по этому факту получает все права и обязанности ее гражданина, и наоборот. При этом, если британец оказывается в Индии втянутым в судебное разбирательство, то не получает консульской поддержки. В случае с двойным гражданством, а оно чаще всего инициатива самих граждан, возможны самые разные варианты с правами и обязанностями.
Если Венгрия с недавнего времени все больше входит в число стран, "заманивающих" граждан, то Украина стабильно прибывает в числе стран "неопределившихся", но сейчас "рапсодия Сийярто" вынуждает к большей определенности.
Текущая ситуация с гражданством Украины выглядит следующим обазом. Статья 4 Конституции вводит принцип единого гражданства. "Закон о гражданстве" 18.01.2001 г. и его новая редакция от 19.02.2016 г. в статье 2 (пункт 1) "Принципы законодательства Украины о гражданстве" разъясняет: "Законодательство Украины о гражданстве основывается на таких принципах: 1) единого гражданства – гражданства государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц. (Привет "референдуму" в Крыму и разным "народным республикам"). Если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.Если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".
Тем самым, законодательство Украины двойного и нескольких гражданств не признает, а их наличие, согласно статье 19 "Основания для утраты гражданства Украины" (абзац первый), – это основание для утраты гражданства Украины.
Все очень однозначно и прозрачно, законодательство Украины двойного гражданства не признает и лишь теоретически допускает два гражданства, но таких договор не имеет на практике ни с одним государством. Даже с Венгрией. Исключений нет ни для кого: ни для депутатов, ни для министров, ни для военных, ни для госслужащих. Разговоры о том, что это правило не распространяется на остальных, – всего лишь агитация за изменение законодательства от заинтересованных лиц.
Наличие другого гражданства (гражданств) – первое и главное основание для лишения гражданства Украины, почему венгерский консул в Берегово и советовал новоиспеченным гражданам Венгрии из числа граждан Украины "не светить" свои венгерские паспорта. Он не хочет, чтобы их абсолютно законно лишили гражданства Украины, и вполне осознано нарушал законы Украины. Попытка оправдать его действия МИД Венгрии – еще большее нарушение международного права. Механизм лишения гражданства Украины за двойное гражданство тоже прописан в законодательстве, в отличие от Будапештского договора, где не указано: кто, когда и как будет бомбить страну-нарушителя.
Так что, лишить новых граждан Венгрии гражданства Украины можно в любой момент и никакой новый закон для этого не нужен. Достаточно лишь заявления об этом от головы Закарпатской областной госадминистрации Геннадия Москаля или полиции и СБУ в Комиссию по вопросам о гражданстве при Президенте Украины, – и в отношении тех, кто попал на камеру, все однозначно: хотите быть гражданами Венгрии – нет проблем, но паспорта Украины, пожалуйста, сдайте, и получите свидетельства для иностранцев на право проживания. В отношении тех, кто на камеру не попал, есть сложность доказать их двойное гражданство, так как Венгрия его не раскроет. Очень вероятно, что в процессе такого расследования выяснится, что некоторые "общие" граждане Украины и Венгрии также являются еще и гражданами РФ. Но отвечать им придется по законам Украины и без консульской подсказки из Москвы или Будапешта, как показывает история главного редактора "РИА – Новости Украина" Кирилла Вышинского, привлеченного к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене.
Законодательная база вполне позволяет решить все такие вопросы, и проблема лишь в политической воле к их решению. Из-за российской агрессии и "венгерской рапсодии"
для Украины сейчас стоит выбор: начать массово лишать своего гражданства за наличие гражданства других государств или продолжать "закрывать глаза" на это, что свойственно странам "неопределившимся". Пока МИД Венгрии тихо раздавал в Закарпатье паспорта, на это еще можно было "закрывать глаза", притом, что массовость раздачи все больше настораживала. Но ситуация сильно изменилась с тех пор, как в Будапеште на огромную громкость включили "рапсодию тыловых крыс".
Теперь возможны минимум три варианта.
Первый, Украина начинает строго исполнять Закон о гражданстве и число ее граждан сократится на 20-30 тысяч, а число граждан Венгрии на эту цифру возрастет. Возможно, в Будапеште именно этого и добиваются, надеясь на массовый выезд венгров из Закарпатья. Но должны сразу предупредить Будапешт – массовый исход венгров из Закарпатья может и не состояться, так что, умерьте аппетиты
Второй, в Будапеште снизят до нуля громкость "рапсодии" о торможении вступления Украины в ЕС и в НАТО. Взамен в Украине продолжат "закрывать глаза" на "шалости" с паспортами и ФИДЕС сможет и дальше возить контрабандой венгров-украинцев из Закарпатья на парламентские выборы в Венгрию.
Третий, Украина и Венгрия подписывают договор о признании двух гражданствах. Но это из серии фантастики.
Судя по тому, как Павел Климкин 21 сентября бодро готовил в студии телеканала "1 + 1" гуляш по-венгерски из итальянских спагетти, украинского сала и чилийского перца, то МИД Украины шлет в Будапешт сигнал – нас вполне устроит "микс" – второй вариант. Если не согласитесь, то придется прибегнуть к варианту № 1.
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