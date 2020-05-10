"Спасибо вам, родные!" Порошенко трогательно поздравил женщин с Днем матери

Политика 11:33, 10.05.2020

Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями.

Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям.

С Днем матери! Спасибо, родные!

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Политика

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